مراسل العربية عطياني يستعد لمغادرة الفلبين عقب تحريره

يستعد مراسل العربية، بكر عطياني، الذي أطلق سراحه بعد اختطاف دام عاما ونصف عام، لمغادرة الفلبين، بحسب ما ذكرت القناة، السبت.

ووصل عطياني إلى العاصمة الفلبينية مانيلا عصر الجمعة. وبدا في حالة جيدة وهو يدلي بتصريح لتلفزيون فلبيني قال فيه إنه يستعد لتسجيل تجربة اختطافه في كتاب.

ووُضع عطياني في أحد المشافي الفلبينية فور إطلاق سراحه، لمعاناته من مشاكل صحية جراء ظروف الاحتجاز السيئة والطويلة.

وظهر مراسل العربية، فور إطلاق سراحه، الأربعاء، في صور أولية، وهو في حالة ضعف وهزال شديدين.

واحتجزت جماعة "أبو سياف" المسلحة، مراسل العربية عام 2012 أثناء قيامه بتصوير فيلم وثائقي للقناة.