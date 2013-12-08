القربي: دول مجلس التعاون ستقرر بشأن انضمام اليمن

أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي، أن صنعاء تتطلع منذ سنوات إلى الانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن بلاده استفادت كثيرا من مشاركاتها على هامش القمم الخليجية منذ سبع سنوات، فانضمت إلى المزيد من المنظمات التابعة للمجلس، ولكنها تترك "أمر الانضمام هذا للزمن ودول المجلس لتقرر فيه".

وقال إن اليمن طرحت أمام القمة الأمنية الإقليمية (حوار المنامة 2013)، جملة من المخاطر والمخاوف الأمنية التي يواجهها اليمن، ومن بينها تدفق اللاجئين بعشرات الآلاف من القرن الإفريقي على بلاده، واستغلال تنظيم القاعدة لتلك الظروف لتسريب عناصرها إلى الداخل، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأحد.

وكشف أن بلاده تحتاج إلى دعم من أجل القيام بمهمة حماية أهم ممر يربط بين الشرق والغرب في خليج عدن وباب المندب.

وتحدث الوزير اليمني عن الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى، وقال إن "دول الخليج واليمن أولى بالمشاركة في المفاوضات بشأنه".