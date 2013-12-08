شيمون بيريز يعرب عن استعداده للقاء حسن روحاني

أعرب الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، اليوم الأحد، عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ونقل البيان عن الرئيس الإسرائيلي، الذي يشغل منصباً فخرياً، رده على سؤال في منتدى اقتصادي، عقد في تل أبيب، حول إمكانية لقاء الرئيس الإيراني. وأجاب بيريز عن هذا السؤال قائلاً: "لم لا؟ ليس لدي أعداء، وهذا الأمر ليس متعلقاً بشخص بل بسياسة. الهدف هو تحويل الأعداء إلى أصدقاء".

ونقلت وسائل الإعلام عن بيريز قوله أيضاً: "كان هناك وقت لم نلتق فيه على سبيل المثال بياسر عرفات"، حتى قيام منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل.

وأضاف البيان: "يجب أن نركز كافة جهودنا لضمان ألا تصبح إيران تهديداً نووياً على العالم".

وتتهم إسرائيل، القوة النووية الوحيدة ولكن غير المعلنة في الشرق الأوسط، إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج نووي مدني.