محمد بن راشد يختلي بوزرائه في إحدى جزر أبوظبي

يعقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلوة مع وزرائه يومين في جزيرة صير بني ياس، لمناقشة عدة مواضيع.

وأوضح حاكم دبي أن الخلوة الاستثنائية لمجلس الوزراء الإماراتي ستكون محطة تطوير رئيسية في قطاعي الصحة والتعليم.

وبيّن أنه تم تقسيم محاور الخلوة الوزارية بناء على نوعية وطبيعة الأفكار التي وردت للمجلس، ضمن خمسة محاور لليوم الأول الذي خصص للتعليم، وخمسة محاور للصحة في اليوم الثاني.

وأكد محمد بن راشد أن الأجندة الرئيسة للحكومة في الخلوة هي أجندة ثابتة، هدفها تلبية تطلعات شعب الإمارات وطموحاته.

وخرج اليوم الأول من الجلسة الوزارية الخلوية باعتماد 12 مبادرة لتطوير التعليم في الإمارات.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن من أبرز تلك المبادرات دراسة إلغاء نظام التشعيب بين الأدبي والعلمي والتحول لنظام تعليمي يجمع بين المواد الإجبارية والاختيارية للطلاب، وذلك بهدف مواكبة البيئة المعرفية المتنامية التي يشهدها العالم والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.

ومن المبادرات أيضاً اعتماد مشروع لإلغاء السنة التأسيسية للجامعات عبر تطوير المواد الدراسية في مرحلة الثانوية العامة لتوائم المتطلبات الجامعية، ومشروع آخر يتم من خلاله استحداث مواد دراسية لتنمية الروح الريادية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية.

وأوضحت الوكالة أن من المبادرات توفير منصة إلكترونية متكاملة تحوي المناهج التعليمية على شكل دروس فيديو مصورة للاستفادة منها في التعلم الذاتي وبهدف الاستغناء عن الدروس الخصوصية.