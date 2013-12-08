قتلى وجرحى في سلسلة هجمات تضرب بغداد

قتل 28 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح في هجمات متفرقة بينها سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ضربت، الأحد، مدينة بغداد ومناطق محيطة بها، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط في الشرطة برتبة عقيد: "إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الكرادة في وسط بغداد".

كما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 13 بجروح في انفجار سيارة مفخخة في شارع 52 في الكرادة.

وأضاف "إن خمسة أشخاص آخرين قتلوا وأصيب 15 بجروح في انفجار سيارة مفخخة في حي صناعي في منطقة البياع في غرب بغداد".

وفي منطقة الغدير، في شرق بغداد، قتل أربعة أشخاص وأصيب 19 بجروح في انفجار عبوة ناسفة أعقبها تفجير سيارة مفخخة.

وقتل كذلك خمسة أشخاص وأصيب تسعة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة عند سوق شعبي في حي العامل في غرب بغداد، وقتل أيضاً شخصان وأصيب خمسة بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق رئيسي في منطقة الرضوانية إلى الغرب من بغداد.

وقتل شخصان وأصيب تسعة على الأقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة عند سوق شعبي في مدينة الصدر، في شرق بغداد.

وفي منطقة الحسينية، الواقعة شمال شرق بغداد، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 على الأقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة.

وفي هجوم آخر، قتل ضابط برتبة نقيب في الشرطة بانفجار عبوة لاصقة على سيارته الخاصة في ناحية المدائن (25 كلم جنوب بغداد)، وفقاً لمصدر في الشرطة.

وأكد مصدر طبي رسمي حصيلة ضحايا هذه الهجمات التي وقعت في أوقات متزامنة.

وجاءت هذه الهجمات المنسقة بعد ساعات على مقتل تسعة أشخاص وإصابة خمسة على الأقل بجروح إثر هجوم مسلح استهدف، مساء السبت، محلات لبيع المشروبات الكحولية في بغداد.

ويشهد العراق منذ إبريل الماضي، تصاعداً في أعمال العنف اليومية التي قتل فيها أكثر من 6250 شخصاً منذ بداية العام 2013.