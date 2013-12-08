نحو 60 رئيس دولة وحكومة يشاركون في جنازة وتأبين مانديلا

أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا مايت نكوانا ماشاباني، الأحد، أن 53 رئيس دولة وحكومة أكدوا حتى الآن مشاركتهم في جنازة نيلسون مانديلا الأسبوع القادم.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي إن وفاة بطل النضال ضد التمييز العنصري، الخميس الماضي، أثارت "اهتماماً غير مسبوق" لدى المجتمع الدولي.

ومن جانبه أكد متحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا لوكالة "رويترز" أن 59 رئيس دولة وحكومة قالوا حتى الآن إنهم سيحضرون إما مراسم التأبين أو الجنازة الرسمية لمانديلا.

وأضاف أن العدد النهائي لمن سيحضرون مراسم التأبين في جوهانسبرغ يوم الثلاثاء أو الجنازة في كونو يوم الأحد القادم سيتأكد في حينه.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد أكدوا مشاركتهم في مراسم تكريم مانديلا.