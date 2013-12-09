إقالة زوج عمة زعيم كوريا الشمالية بتهمة محاولة "التمرد"

أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الاثنين أن جانغ سونغ-ثايك الرجل القوي وزوج عمة الزعيم الكوري الشمالي جونغ أون قد أقيل من منصبه، موضحة أنه قام بأعمال "إجرامية" وقاد "تمردا ضد الثورة". وقالت الوكالة "ارتكب جانج وأتباعه أعمالا إجرامية لا تخطر في بال وسببوا أذى هائلا لحزبنا وثورتنا".

وأضافت الوكالة أن جانغ سونغ- ثايك أقيل من كل مناصبه ونزعت عنه كل ألقابه إثر اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوري الشمالي.

وكان جانغ سونغ- ثايك، يعد قبل تنحيته ثاني أقوى رجل في الدولة. وقالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن جانج أعفى من مناصبه في نوفمبر.

ويعني عزل جانغ أن بيونغ يانغ تشهد أكبر ثورة في قيادتها منذ وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل والد كيم الأصغر عام 2011.

وأدرجت الوكالة سلسلة من الأفعال التي قام بها جانغ وقالت إنها أدت إلى قرار عزله من بينها سوء إدارة النظام المالي للبلاد والفساد وملاحقة النساء ومعاقرة الخمور والمخدرات.

وجانغ متزوج من عمة كيم وهي ابنة كيم ايل سونغ الزعيم المؤسس لكوريا الشمالية، وكان يعتبر على نطاق واسع أنه يعمل على ضمان توطيد سلطة ابن شقيق زوجته خلال العامين الماضيين.

وقال مسؤول كوري جنوبي الأسبوع الماضي إن من المرجح أن جانغ على قيد الحياة ولا يواجه خطرا بدنيا مباشرا وكذلك زوجته كيم كيونغ هوي.

ويقول خبراء إن استبعاد جانغ سيساعد كيم الأصغر على تعزيز قاعدة سلطته بمجموعة من المساعدين الأصغر سنا.