مراسل "العربية": النقاش متواصل حول فكرة الاتحاد الخليجي

أفاد مراسل "العربية" في الكويت بأن النقاش مازال مستمراً حول فكرة الاتحاد الخليجي، نقلاً عن مسؤول كويتي، وأكد مراسل "العربية" أنه "لا يوجد موقف رسمي حتى الآن سوى من دولة سلطنة عُمان"، تحسباُ للقمة الخليجية المقررة غداً الثلاثاء بالكويت.

وبخصوص أجندة القمة، أفاد مراسل "العربية" بأنها ستعالج عدة نقاط مهمة، أبرزها تعميق التقارب الخليجي وضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد. كما ستناقش القمة أيضاً الملف المصري والقضية السورية، حيث ينتظر حضور أحمد الجربا، رئيس الائتلاف السوري، ويوجد في برنامج القمة محطة لاستعراض اللمف النووي الإيراني.

ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، اجتماعاً تكميلياً تحضيراً للقمة الخليجية التي تستضيفها الكويت، غداً وبعد غدٍ، والتي ستبحث ملفات خليجية وإقليمية.

ويناقش وزراء الخارجية في اجتماع اليوم مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي المرفوعة إلى قادة دول مجلس التعاون خلال القمة التي ستبدأ أعمالها غداً.

وستستكمل لجنة صياغة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي اجتماعها صباح اليوم للانتهاء من مناقشة هذه المشاريع، بغية عرضها على الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري الذي سيعقد في الخامسة من مساء اليوم.

وفي سياق متصل، أوضح عبدالعزيز العويشك، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي، أن الوقت مازال مبكراً للوصول إلى الاتحاد الخليجي.

وتحدث العويشك عن وجود مشاورات تقوم بعدها اللجنة الوزارية برفع توصيات إلى قادة الدول الخليجية لمناقشتها في قمة خاصة بالاتحاد الخليجي مستقبلاً.

الجاسر: متخوف من تآكل مجلس التعاون

وفي تعليقه على الموضوع، قال رئيس تحرير جريدة "الشرق"، جابر الجاسر، متحدثاً من الرياض، إن التصريحات العمانية مخيبة للآمال تجاه الدول الخليجية، وقد تؤثر سلباً على اجتماع القمة في الكويت.

وحذر الجاسر من خطر تآكل مجلس التعاون الخليجي إذا استمر تباعد وجهات النظر، وأشار المتحدث الى أن فكرة الاتحاد أمر مهم لمصلحة الدول الخليجية.

ويرى الجاسر أن العمل السياسي الحالي لم يستطع ترجمة الرغبات الخليجية على المدى القريب، وسط تباين واختلاف مواقف دول الخليج مما يجري في دول عربية مجاورة كمصر وسوريا.