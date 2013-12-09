في اليمن.. الكلاشينكوف يشحن بطاريات السيارات

مع كثرة انتشار السلاح في اليمن، والذي يصل تعداده وفق إحصائيات غير رسمية إلى 60 مليون قطعة سلاح، فإن اليمنيين يبتكرون أساليب جديدة للاستفادة من حمل السلاح.

وفي هذا المشهد يبدو اثنان من رجال شرطة النجدة، وهما يشبكان قطعتي سلاح كلاشينكوف بين بطاريتي سيارتين، بدلاً من الأسلاك في شحن بطارية السيارة كهربائياً، وبالفعل نجحا في تشغيل السيارة الثانية المعطلة.

يُذكر أن اليمنيين يمتلكون نحو 50 مليون قطعة سلاح في الحيازة الشخصية، حيث ضبطت السلطات اليمنية في آخر إحصائيات متوافرة من عام 2010، نحو 246 ألف قطعة سلاح مخالفة في عموم محافظات البلاد.

وتعتبر المناطق القبلية (شمال وشرق البلاد) أكثر المناطق ارتفاعاً في نسبة امتلاك مواطنيها للسلاح، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن معظم - إن لم يكن كل المواطنين - في هذه المناطق مسلحون.

وتقدر ذات الإحصائيات عدد قطع السلاح التي يمتلكها هؤلاء بثلاث قطع من النوع الخفيف للفرد العادي، وتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد المسلحين 57%، فيما بقية النسبة تذهب إلى المشايخ وكبار رجالات القبيلة، حيث يمتلك الواحد من هؤلاء بين 10 و20 قطعة سلاح، خفيف ومتوسط.