بريطانيا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها

قررت سفارة بريطانيا في أبوظبي إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول لأراضيها اعتباراً من الأول من يناير 2014، وبذلك يمكنهم السفر إلى المملكة المتحدة بموجب وثيقة طلب إلكترونية دون الحاجة إلى تأشيرة الدخول، ما يتيح لهم زيارة المملكة بموجب الوثيقة الإلكترونية فقط والبقاء فيها لمدة أقصاها ستة أشهر.

وأشار بيان صحافي أصدرته السفارة اليوم ونشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أنه أصبح من اليسير إتمام نموذج الطلب الإلكتروني للاستغناء عن التأشيرة، وهو طلب مجاني وأسرع من تقديم طلب التأشيرة العادية، وليست هناك حاجة لتقديم بيانات أو الحضور لمركز تقديم التأشيرات أو تسليم جواز السفر للمركز قبل السفر، حيث تصدر هذه الوثيقة فوراً عبر موقع إلكتروني آمن، ويمكن الحصول عليها عبر الإنترنت من أي مكان في العالم للسفر بموجبها إلى المملكة المتحدة.

ويتعين على المسافرين تقديم الطلب الإلكتروني للاستغناء عن التأشيرة عبر الإنترنت قبل 48 ساعة على الأقل من موعد المغادرة، وتقديم نسخة مطبوعة عن هذه الوثيقة وقت المغادرة ومرة أخرى عند الوصول إلى المملكة المتحدة.

وأكدت السفارة البريطانية في بيانها أن الطلب الإلكتروني للاستغناء عن التأشيرة صالح للدخول إلى المملكة المتحدة مرة واحدة فقط بالتاريخ والوقت المحدد، والبيانات الواردة في هذا الطلب يجب أن تطابق تماماً البيانات الواردة في جواز سفر حامله.

وأضاف البيان "بالنسبة لمن يسافرون دورياً إلى المملكة المتحدة أو يكون سفرهم فجأة أو ربما يحتاجون للدخول مجدداً إلى المملكة المتحدة في سياق نفس الرحلة فننصحهم بتقديم طلب للحصول على تأشيرة لزيارات متعددة أو تأشيرة صالحة لفترة طويلة، حيث إن هذه التأشيرة تتيح مرونة السفر ويمكن أن تكون صلاحيتها لغاية 10 سنوات.. أما المواطنون الذين يحملون جوازات سفر إماراتية والذين يرغبون في العمل أو الدراسة في المملكة المتحدة أو البقاء فيها لمدة تتجاوز ستة أشهر عليهم الحصول على تأشيرة عادية ولا يمكنهم السفر بموجب وثيقة الطلب الإلكترونية للاستغناء عن التأشيرة".

وكان عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، قد أعلن في وقت سابق أن التوصل إلى قرار حول إعفاء المواطنين من الحصول المسبق على تأشيرة "شنغن" لدخول دول الاتحاد الأوروبي، سيكون في غضون شهور .