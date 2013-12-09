مصاريف الرحلة.. تلغي حضور نتنياهو لجنازة مانديلا

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التخلي عن المشاركة في مراسم جنازة نلسون مانديلا بسبب مصاريف الرحلة إلى جنوب إفريقيا، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ليل الأحد.

وكان نتانياهو قد أبلغ السلطات الجنوب إفريقية بحضوره، ولكنه ألغى زيارته في اللحظة الأخيرة بسبب مصاريف الرحلة التي تصل إلى سبعة ملايين شيكل أي 1,45 مليون يورو لناحية سفره ونقل طاقمه الأمني، حسب ما ذكرت الإذاعة العامة وصحيفة هآرتس.

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وتبلغ قيمة استئجار طائرة من شركة العال الاسرائيلية 2,8 مليون شيكل (حوالى 600 الف يورو)، حسب هآرتس.

كما تبلغ تكاليف نقل المعدات والطاقم الأمني على متن طائرة تابعة لسلاح الجو حوالى 3,2 مليون شيكل (666 الف يورو) بالإضافة إلى مصاريف أخرى.

وتعرض نتانياهو مؤخرا لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام التي كشفت عن دفع حوالي 700 الف يورو لتمويل صيانة ثلاثة منازل تابعة له العام الماضي. وكشفت وسائل الإعلام أيضا عن فاتورة مياه بقيمة 17 ألف يورو للفيلا التي يقطنها والمجهزة ببركة سباحة في شمال البلاد.