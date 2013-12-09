معاريف: تأجيل إطلاق الأسرى بضغط من كيري.. والسلطة تنفي

نفت مصادر لـ"العربية" من مكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، أن يكون الجانب الفلسطيني قد تسلم قراراً رسمياً بشأن تأجيل إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى نهاية هذا الشهر.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كشفت أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قرر إرجاء الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى لمدة شهر، للضغط على الرئيس محمود عباس بهدف إبداء مرونة أكثر بخصوص مواقفه من المفاوضات مع إسرائيل، حسب ما أوردت الصحيفة.

وعقّب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على هذا النبأ بالقول: "لن يكون هناك أي اتفاق دون الأسرى والقدس وكافة قضايا الحل النهائي، ولن نقبل تأجيل إطلاق سراح الأسرى، كما أنه لن يكون هناك سلام من دون القدس".

فيما أكد وزير الأسرى الفلسطينيين، عيسى قراقع، أن الرئيس عباس قد أبلغ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بوجوب الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى في موعدها.

يذكر أن الجولة الأخيرة لوزير الخارجية والمبعوث الأميركي لعملية السلام في المنطقة، قد تسببت في خيبة أمل كبيرة لدى الفلسطينيين، حيث عرض الجانب الأميركي على الفلسطينيين والإسرائيليين خطة لترتيبات أمنية على الحدود الشرقية بين الأردن والدولة الفلسطينية المأمول إقامتها.

سيطرة عسكرية إسرائيلية

وتبقي الخطة الأميركية سيطرة إسرائيلية عسكرية شبه كاملة على تلك الحدود لفترة زمنية متفاوتة وفق الظروف السياسية، كما تشترك القوات الأميركية مع القوات الإسرائيلية في مراقبة تلك الحدود من خلال استخدام وسائل تكنولوجيا متقدمة، والتواجد الفعلي على نقاط محددة على طول الحدود مع الأردن.

وهي خطة رفضتها إسرائيل، التي تصر على بقاء قواتها على تلك الحدود من دون قيد أو شرط، لحماية أمنها كما تدعي، كما أن الجانب الفلسطيني رفض الخطة، كونها تنتقص من سيادة الدولة وتبقي الاحتلال، وتحرم الفلسطينيين من السيطرة على حدودهم.

ورغم أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد تعهدا للولايات المتحدة الأميركية بمواصلة المفاوضات حتى نهاية مارس المقبل، إلا أن مقربين من طاولة المفاوضات يواصلون التحدث عن فشل في إنجاز أي تقدم في ملفات التفاوض المطروحة، وأن هذا الفشل المتكرر وعدم وجود نتائج هو من دفع المفاوض الفلسطيني الدكتور محمد شتية للاستقالة من طاقم المفاوضات الفلسطيني.

وكانت إسرائيل قد أفرجت سابقاً عن 52 أسيراً فلسطينياً من الأسرى القدامى على دفعتين، وينتظر الفلسطينيون أن تكمل إسرائيل ما تعهدت به عند إطلاق المفاوضات، بإطلاق سراح كافة الأسرى القدامى الذين جرى اعتقالهم قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، ويصل عددهم إلى 104 أسرى، جرى الاتفاق على إطلاق سراحهم على أربع دفعات، مع تواصل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.