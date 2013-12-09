أكبر تجمع لزعماء العالم في جوهانسبرغ لوداع مانديلا

يتوافد زعماء أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة على جنوب إفريقيا للمشاركة في وداع رئيسها السابق نيلسون مانديلا.

وسيحضر الضيوف مراسم تأبين الرمز الجنوب إفريقي الراحل والتي ستقام في مدينة جوهانسبرغ، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية الجنوب إفريقية أن "العالم كله سيأتي إلى جنوب إفريقيا"، فيما وصف مراقبون هذه المناسبة بأنها أكبر حشد لزعماء العالم في التاريخ الحديث.

وبين أبرز الحضور جاء الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس السابق جورج بوش اللذان سافرا إلى جنوب إفريقيا لحضور مراسم التأبين، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام على رأس وفد أميركي كبير.

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وكان على متن طائرة الرئاسة الأميركية أوباما وزوجته ميشيل، وبوش وزوجته لورا، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في رحلة تستغرق 16 ساعة.

كما يتوجه الرئيسان الأسبقان بيل كلينتون وجيمي كارتر إلى جوهانسبرغ في طائرة منفصلة، أما الرئيس الأميركي السابق الوحيد المتبقي على قيد الحياة ولن يسافر الى جنوب إفريقيا فهو جورج بوش الأب، وهو في التاسعة والثمانين من عمره وواجه مشاكل صحية كبيرة منذ عام.

وينضم الرؤساء الأميركيون إلى أكثر من 70 زعيماً من مختلف أنحاء العالم لحضور المراسم، بينهم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي يسافر لنفل تعازي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية نيلسون مانديلا.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، مايت نكوانا ماشاباني، أعلنت أمس الأحد، أن 53 رئيس دولة وحكومة أكدوا حتى الآن مشاركتهم في جنازة نيلسون مانديلا الأسبوع القادم.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي إن وفاة بطل النضال ضد التمييز العنصري، الخميس الماضي، أثارت "اهتماماً غير مسبوق" لدى المجتمع الدولي.

وأعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، عن مشاركتهم في مراسم تكريم مانديلا، في تجمع نادر لزعماء العالم، يعبر عن الاحترام لتاريخ نيلسون مانديلا الذي توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 95 عاماً.