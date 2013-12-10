الآلاف يتوافدون على جوهانسبرغ للمشاركة في وداع مانديلا

بدأ سكان جنوب إفريقيا والأجانب بالتوافد بأعداد كبيرة الثلاثاء إلى مدرج "سوكر سيتي" في سويتو، حيث من المتوقع مشاركة 80 ألف شخص في مراسم وداع رئيس جنوب إفريقيا السابق نلسون مانديلا الذي توفي مساء الخميس عن 95 عاما.

وكان آلاف الأشخاص ينتظرون أمام المدرج بعيد الساعة السادسة صباحا تحت المطر. وقام بعضهم بالرقص والغناء حاملين مظلاتهم.

وأعلنت السلطات أنها ستوجه الحشود إلى مدرجات أخرى في المدينة حالما يمتلئ هذا المدرج.

ومن المقرر انطلاق المراسم التي ستنقل إلى العالم أجمع، عند الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر أربع ساعات، ومن المتوقع مشاركة حوالي مئة رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى عشرات الشخصيات من عالم الثقافة والفن، وآلاف الأشخاص العاديين، يوحدهم جميعا الإعجاب والتقدير لهذه الأمة المسماة "أمة قوس قزح".

وانتظر مئات الأشخاص عند الفجر في بارك ستايشن، كبرى محطات القطار في جوهانسبرغ، بانتظار استقلال القطار - المقدم مجانا في هذا اليوم - للوصول إلى المدرج، منشدين أغنية "شوسولوزا" التي تذكر بالسفر عبر القطارات إلى مناجم الذهب.