السلطات اليمنية تبحث عن 5 سيارات مفخخة في صنعاء

تبحث أجهزة الأمن اليمنية عن 5 سيارات مفخخة في صنعاء، بعد أن تلقت بلاغات إثر الهجوم على مستشفى مجمع وزارة الدفاع الخميس الماضي.

وكانت أجهزة الأمن قد أطلقت، أول أمس الأحد، حملة تفتيش مكثفة بحثاً عن 7 سيارات مفخخة، وعثرت على اثنتين منها، حسب ما أكده مصدر أمني لقناة العربية.

وأضاف المصدر نفسه أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة الخاصة تقيم حالياً حواجز التفتيش في معظم شوارع صنعاء بحثاً عن السيارات الخمس المفخخة المتبقية.

وقد شددت وزارة الداخلية اليمنية من إجراءاتها الأمنية حول السفارات والمصالح الغربية والمنشآت الحيوية وذلك تحسبا لوقوع هجمات إرهابية واعتداءات مسلحة قد تقف وراءها أطراف يجري التحري حول تورطها بالهجوم على مستشفى وزارة الدفاع.

