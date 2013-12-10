قمة الكويت.. ارتياح لاتفاق نووي إيران وإدانة لوضع سوريا

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعبر عن ارتياحها لاتفاق جنيف الذي أبرمته الدول الست الكبرى مع إيران وتتمنى نجاحه للوصول لاتفاق دائم، في حين أعلنت طهران على لسان وزارة الخارجية رفضها مشاركة مجلس التعاون في المحادثات الجارية مع الدول الست.

وتعليقاً على ذلك قال الكاتب الصحافي هاني وفا لـ"العربية" إن هناك نوايا إيرانية غير معلنة وراء رفضها لمشاركة دول الخليج في المحادثات.

وقال: "لا يوجد ما يخيف إيران في هذا الشأن كون الخليج معنيّ وله الحق في حضور المحادثات لمعرفة طبيعة البرنامج النووي".

من جانبه أوضح الشيخ صباح في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي أن الرئيس اليمني يطلب دعم دول الخليج السياسي والاقتصادي لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.

كما انتقد في الكلمة الافتتاحية موقف مجلس الأمن من الأزمة السورية، محمّلاً المجلس المسؤولية عن الكارثة الإنسانية التي حلّت بسوريا.

الجربا يتهم الأسد بتسليح الجماعات المتطرفة

وفي السياق ذاته، اتهم رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا، الثلاثاء، النظام السوري بتسليح المجموعات المتطرفة في سوريا، مجدداً معارضته لأي دور للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا.

وقال الجربا في كلمة ألقاها أمام القادة الخليجيين خلال افتتاح قمتهم في الكويت، إن النظام السوري "وجد ضالته في الجماعات المتطرفة فأخرج من أخرج من السجون وسلح من سلح منهم". وأشار بشكل خاص إلى تنظيم القاعدة في العراق وبلاد الشام (داعش).

كما اعتبر أن مشاركة حزب الله تحت شعارات "طائفية" في الحرب سوريا وقيام مقاتليه مع مقاتلي النظام بـ"ذبح آلاف السوريين"، أدى إلى اشتداد "غضب غلاة المتطرفين من الجهة الأخرى".

وقال الجربا: "أصبحت السيطرة عليهم صعبة بعد أن صار استيعابهم مستحيلاً"، في إشارة الى الجماعات الإسلامية المتطرفة.

إنشاء قاعدة عسكرية موحدة

وقبل ذلك، كشف وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار لله عن أبرز بنود بيان قمة الكويت التي سيعلن عنها غداً الأربعاء في ختام اجتماعات قادة دول المجلس.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء: "قمة الكويت ستعتمد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالإضافة إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي)".

وأضاف أن البيان الختامي للقمة سيتضمن إشارة إيجابية للعلاقات مع إيران بالإضافة إلى "ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول (5+1) مع إيران في جنيف في الـ24 من نوفمبر الماضي".

وأشار الجار الله الى وجود بند في البيان يتعلق بالوضع في سوريا، ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع هناك والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر "جنيف2" بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية وفق بيان "جنيف1".

ولفت أيضا إلى وجود بند يتعلق بالوضع في مصر موضحا أن البيان الختامي يتضمن "تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على خيارات الشعب المصري وعلى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس إلى جانب مصر".

عاهل البحرين: الاتحاد يحافظ على سيادة دولنا

وفي السياق، ذاته أكد العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة على تطلعات الشعوب الخليجية، في قمة الكويت، لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التكامل والاتحاد المنشود في كيان خليجي.

وقال في تصريحات صحافية من الكويت، ونقلتها وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "نشيد بقمة الكويت التي ستضيف بلا أدنى شك لبنة مباركة في بناء هذا الصرح الشامخ بالتكامل الاقتصادي، والدفاعي والأمني، تحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة، بما يهيئ الظروف اللازمة لتحقيق التكامل والاتحاد المنشود في كيان خليجي واحد".

وأضاف أن الاتحاد هو الذي يحقق الخير ويدفع الشر، ويثبت "أمننا الجماعي المشترك ويحمي مصالحنا ومكتسباتنا ويحافظ على سيادة دولنا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وبين الملك حمد: "إننا نتطلع إلى اتخاذ القرارات الهامة والناجعة لكل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة والتي تتضمن تعزيز التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات إضافة إلى تعزيز وترسيخ التعاون الدفاعي والعسكري بين دول المجلس لكل ما فيه خير دول المجلس ومواطنيها الأشقاء والتأكيد على أهمية هذا الجانب نظراً لأهميته في تعزيز واستقرار أمن المنطقة".

الأمير سلمان: حكمة قادة الخليج ستصل بهم للاتحاد المنشود

ومن جهته، أكد ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أن حكمة قادة الخليج ستصل بهم إلى الاتحاد المنشود.

وقال في تصريحات بعد وصوله إلى الكويت، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية: "شرفني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن أشارك نيابة عنه في اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن أنقل لإخوانه قادة دول المجلس تحياته وتمنياته لهذا الاجتماع بالتوفيق".

وأضاف أنه على ثقة بحكمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإخوانه قادة مجلس التعاون التي سيكون لها أعظم الأثر في إنجاح أعمال هذه القمة للارتقاء بمسيرة المجلس وتحقيق الأهداف السامية التي رسمها قادة دوله، والتي تتطلع إليها شعوب دول التعاون وصولاً إلى التكامل المنشود باتحادها.