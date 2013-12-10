كلمة "كردستان" العراق تتسبب بعراك في البرلمان التركي

وقع عراك بين نواب قوميين وآخرين موالين للأكراد، أمس الاثنين، في البرلمان التركي بسبب استخدام كلمة "كردستان" التي كانت محرمة لزمن طويل في الحياة السياسية التركية.

ولطالما رفضت السلطات في أنقرة استخدام كلمة "كردستان" للدلالة على الإقليم الكردي الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، وتفضل عليها تسمية "الحكومة الإقليمية الكردية"، لأنها تخشى من أن تشجع كلمة "كردستان" النزعات الاستقلالية أو الحكم الذاتي لدى أكراد تركيا.

وأمس الاثنين طرح نواب حزب الحركة القومية المعارض مذكرة تطالب بشطب كلمة "كردستان" من التقارير البرلمانية التي تشير إلى هذه المنطقة الكردية في العراق.

وأثار طلبهم غضب تشكيل مقرب من الأكراد هو حزب السلام والديمقراطية، الذي قال أحد نوابه حسيب كابلان: "إن كردستان والأكراد واللغة الكردية هي أمور موجودة فعلا".

وتحولت المشادة الكلامية إلى عراك عندما حاول نائب آخر من حزب السلام والديمقراطية ضرب نائب قومي، فسعى نواب آخرون إلى تفريق النائبين المتشاجرين لكن سرعان ما انخرطوا في العراك.

وفي نوفمبر الماضي استخدم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى كلمة "كردستان" لدى استقباله رئيس الإقليم الكردي الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، مسعود بارزاني، في دياربكر كبرى مدن المنطقة ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا.

وخلال السنوات الأخيرة عززت تركيا وكردستان العراق علاقاتهما الاقتصادية، خصوصا في مجال الطاقة.