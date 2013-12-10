أوباما يصافح "العدو" راوول كاسترو في حفل تأبين مانديلا

صافح الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء، راوول كاسترو رئيس كوبا العدو اللدود للولايات المتحدة في فترة الحرب الباردة خلال حفل تأبين نيلسون مانديلا في سويتو.

ومد أوباما يده للمصافحة قبل التوجه إلى المنصة لإلقاء كلمته في الحفل، وذلك في مؤشر جديد على استعداده للتواصل مع أعداء الولايات المتحدة، بحسب ما ذكره مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس".

وشاهد ملايين الأشخاص الذين كانوا يتابعون المراسم في بث حي في أنحاء العالم، المصافحة بين الرئيسين. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي أوباما تنفيذ وعده بالتواصل حتى مع أشد خصوم الولايات المتحدة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي اتصل الرئيس الأميركي هاتفيا بالرئيس الإيراني حسن روحاني، في أول بادرة من هذا النوع منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وتربط كوبا والولايات المتحدة علاقات محدودة منذ نصف قرن معظمها كان خلال حكم شقيق راوول كاسترو، فيدل الذي حكم بقبضة حديدية.

وتبقي واشنطن على حظر تجاري على كوبا فرضته قبل نصف قرن فيما يمثل مصير الدولة الشيوعية مسألة مزعجة في السياسة الداخلية الأميركية.