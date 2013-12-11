الأمم المتحدة تدعو لوقف هدم المنازل الفلسطينية بالضفة

دعا منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمس راولي، الأربعاء، إلى "الوقف الفوري لهدم" المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بعد هدم إسرائيل 30 منزلاً في الضفة الغربية.

وأعرب راولي في بيان عن "قلقه من هدم المباني الفلسطينية في غور الأردن البارحة (الثلاثاء)"، مشيراً الى أن الثلاثين مبنى التي تم هدمها "أدى الى تشريد 41 شخصاً من بينهم 24 طفلاً وأثرت على 20 آخرين".

وأضاف "يجب وقف عمليات الهدم المماثلة فوراً"، مؤكداً أنها "تتعارض مع القانون الدولي".

وبحسب البيان فإن "عملية الهدم تلك مقلقة أكثر لأنها تركت عائلات دون مأوى وقوضت سبل معيشتهم في الوقت الذي تدهورت فيه الاحوال الجوية".

وأشار البيان الى أنه منذ بداية العام الجاري تم هدم أكثر من 630 مبنى فلسطينياً في القدس الشرقية والمناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، ما أدى الى "التشريد القسري" لـ1035 فلسطينياً من بينهم 526 طفلاً غالبيتهم في غور الأردن.

ويقع 90% من منطقة غور الأردن في منطقة "ج" التي تخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي ولا يمنح تراخيص بناء إلا بشكل مقيد للغاية، ما يضطر السكان الفلسطينيين الى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الانسان.

