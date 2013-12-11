الرهينتان الهولنديان يعودان لبلادهما بعد إطلاق سراحهما

صرح مصدر دبلوماسي هولندي في صنعاء أن الزوجين الهولنديين اللذين أعلن الثلاثاء في صنعاء عن الإفراج عنهما بعد احتجازهما في 8 يونيو 213 ولمدة 6 أشهر في اليمن قد أطلق صراحهما وهما في صحة جيدة.

وأشار الدبلوماسي لوكالة "فرانس برس" في مطار صنعاء أن "جوديت سبيخل وباودواين بيريندسن غادرا قبل فجر اليوم الأربعاء الى أمستردام عبر القاهرة".

وكانت الصحافة المحلية اليمنية أفادت أن سبيخل التي كانت تعمل صحافية لعدد من وسائل الإعلام الهولندية ومنها التلفزيون الرسمي "ان او اس" وصحيفة "ان سي" اختطفت رفقة زوجها من منزلهما.

يذكر أنه تم خطف مئات الأشخاص في اليمن في السنوات الـ15 الماضية لكن تم الإفراج عن أكثرهم وهم بصحة جيدة.

وغالبا ما تلجأ القبائل القوية في اليمن الى خطف أجانب لاستخدامهم كورقة مقايضة لحل خلافات مع الحكومة المركزية.

