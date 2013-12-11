انفجار كبير يهز مطار العاصمة الأفغانية كابول

هز انفجار كبير منطقة قرب مطار كابول الدولي، الأربعاء، وقالت الشرطة إن الأنباء الأولية تشير إلى أن المطار ربما تعرض لهجوم من قبل مسلحين.

وأكد نائب رئيس شرطة كابول سيد غفار سيدزادة وقوع الحادث بالقول "تفيد المعلومات التي لدينا بأن انفجارا وقع قرب المطار".

وقالت متحدثة عسكرية إن مفجرا انتحاريا هاجم قافلة عسكرية للقوات الأجنبية قرب مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية لكن لم ترد تقارير

فورية عن وقوع خسائر في الأرواح.

وجاء التأكيد من جانب قوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بعد أن قال شاهد من

رويترز إن انفجارا كبيرا هز المطار.

وقالت المتحدثة باسم قوة المعاونة اللفتنانت كولونيل لاتوندري كينلي "نؤكد التقارير التي تحدثت عن مفجر انتحاري حاول مهاجمة

قافلة لإيساف اليوم".

وأضافت "المهاجم قتل ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح بين أفراد إيساف".

وتوجد في المطار واحدة من أهم قواعد قيادة القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي وهي القيادة المشتركة لقوات المعاونة الدولية (إيساف) المسؤولة عن الإدارة اليومية للحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.