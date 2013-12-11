مراسل العربية بكر عطياني في دبي بعد انتهاء مأساة خطفه

وصل الزميل بكر عطياني إلى دبي بعد ثمانية عشر شهراً قضاها مخطوفا لدى جماعة أبو سياف المسلحة في الفلبين، وهو يعاني من أمراض نتجت عن طول فترة اختطافه في ظروف صعبة. وكان نُقل إلى مستشفى في الفلبين للمتابعة الطبية قبل إتمام إجراءات عودته رفقة فريق من قناة العربية تابع الأيام الأخيرة التي سبقت عملية تحريره.

وتم الإفراج عن عطياني بعد الجهود المكثفة والاتصالات لمحاولة تحريره، بعد أن أمضى عاماً ونصف العام رهن الاختطاف على يد مجموعات مسلحة في جزيرة سولو بإقليم "مينداناو" الفلبيني.

وكان مصدر مسؤول في قناة "العربية" أوضح في وقت سابق أن بكر عطياني، يعاني من أمراض نتجت عن طول فترة اختطافه في ظروف صعبة، وتم إخلاء سبيله، بجهود محلية وإقليمية ودولية مشكورة. وتم نقل الزميل بكر إلى مستشفى محلي للمتابعة الطبية فور إخلاء سبيله، قبل إتمام إجراءات عودته إلى عائلته.

وكان بكر عطياني، المتخصص في تغطية باكستان وأفغانستان وجنوب شرق آسيا، قد وصل إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، في الخامس من يونيو 2012، لأجل إعداد فيلم وثائقي عن حال المسلمين في جنوب الفلبين، وتعرض للاختطاف في 12 من يونيو إلى أن تم الإفراج عنه في 4 ديسمبر الجاري.