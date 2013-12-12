مواجهات قبلية في السودان تحصد 38 قتيلاً في أسبوع

أسفرت مواجهات بين قبيلتين في السودان الأسبوع الماضي إلى سقوط 38 قتيلاً على الحدود بين ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء.

وأشارت النشرة الأسبوعية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى أنه "بحسب التقارير التي تلقتها الأمم المتحدة، فإن 16 عنصراً من قبيلة المعاليا و22 من قبيلة الحمر قتلوا" خلال هذه المواجهات التي وقعت في 5 ديسمبر.

واندلعت هذه المواجهات التي شهدتها منطقة عديلة في غرب كردفان، بسبب خلاف على المواشي على ما يبدو.

وأوضح مكتب التنسيق الأممي أن المواجهات "انتهت بعد انتشار الجيش السوداني ومفاوضات بين زعماء القبائل المتنازعة"، مشيرا الى أن "التوتر لا يزال كبيرا" في المنطقة.

وفي أغسطس، دارت معارك بين قبائل معاليا والرزيقات أسفرت عن 190 قتيلا بحسب الأمم المتحدة.

وبحسب وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين فإن أعمال العنف القبلية التي أدت الى مقتل مئات الأشخاص هذا العام، تمثل تهديدا للأمن في دارفور أكبر مما تشكله المجموعات المتمردة.