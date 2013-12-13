سوريا.. العثور على 20 جثة متفحمة في ريف دمشق

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية، وهي تنسيقية إعلامية تابعة للمعارضة، بأنه عُثر على نحو 20 جثة محروقة ومتفحمة في قبو سكني في مدينة النبك التابعة لمنطقة القلمون في ريف دمشق.

وفي بيان أصدرته قالت الهيئة إن مراسلها في النبك أكد العثور على حوالي 20 جثة محروقة ومتفحمة في أحد الأقبية في شارع الأمين في المدينة التي سيطر جيش النظام السوري عليها قبل أيام بعد طرد مقاتلي المعارضة منها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية.

وأشارت الهيئة إلى أن الجثث التي عُثر عليها "منها ما جرى توثيقه بالاسم، فيما لم يُوثق بعضها بسبب تفحّم الجثث". وأوردت أسماء 14 شخصاً من القتلى، معظمهم من النساء والأطفال.

وسيطر جيش النظام على عدة مناطق في "القلمون" خلال الأسابيع الماضية، أهمها معلولا والنبك وقارة.