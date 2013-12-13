مسلحون يقتلون 18 عاملاً بينهم 15 إيرانياً في العراق

قتل 15 إيرانياً وثلاثة عراقيين يعملون في موقع أنبوب إيراني للغاز، بعدما هاجم، الجمعة، مسلحون مجهولون موقع عملهم في منطقة قريبة من الحدود الإيرانية تقع في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، بحسب مصادر أمنية.

وأوضح ضابط برتبة عقيد في قيادة عمليات بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، وضابط برتبة رائد في الشرطة العراقية لوكالة "فرانس برس" أن الهجوم وقع في منطقة الندى القريبة من بلدروز (75 كلم شمال شرق بغداد).

وأكد المصدر أن المسلحين كانوا يستقلون ثلاث سيارات حين نفذوا هجومهم ضد العمال الإيرانيين والعراقيين قبيل حلول المساء.

وشهد العراق سلسلة هجمات دامية جديدة، اليوم الجمعة، قتل فيها أكثر من 30 شخصاً وأصيب العشرات بجروح.

وتعد محافظة ديالى، كبرى مدنها بعقوبة، من المناطق المتوترة في البلاد وتشهد أعمال عنف متكررة.

ويشهد العراق منذ أبريل الماضي تصاعداً في أعمال العنف اليومية منذ اجتياح البلاد في العام 2003، وبلغت حصيلة القتلى خلال الأيام الماضية من هذا الشهر، نفس عدد الضحايا الذين قضوا خلال ديسمبر من العام الماضي، بأكمله.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 8 آلاف شخص قتلوا في العراق منذ بداية العام الحالي، مما يعني أن هذا العام قد يصبح الأكثر دموية منذ ذروة الصراع الطائفي بين السنة والشيعة عامي 2006 و2007.