وزير الدفاع الفرنسي يزور بانغي اليوم الجمعة

يصل وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان صباح الجمعة إلى بانغي حيث سيجري محادثات مع السلطات الانتقالية في جمهورية إفريقيا الوسطى ويلتقي القوات الفرنسية المنتشرة في البلاد، حسب ما أعلن المحيطون به.

وقال المصدر إن لو دريان سيجري محادثات خصوصا مع رئيس إفريقيا الوسطى الانتقالي ميشال دجوتوديا والرئيس السابق لتنظيم سيليكا. وسيتوجه في المساء الى تشاد حيث سيلتقي الرئيس إدريس ديبي.

وفي بانغي، سوف يقيّم الوضع مع قائد القوات الفرنسية في إفريقيا الوسطى الجنرال فرانشيسكو سوريانو.

وسوف يلتقي أيضا في بانغي قادة القوة الإفريقية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وسيجري محادثات أيضا مع السلطات الدينية الرئيسية في البلاد التي تشهد أعمال عنف طائفية بين المسيحيين والمسلمين.