طائرة "درون" تقتل 15 يمنياً في موكب زفاف بـ"الخطأ"

قتل 15 شخصاً كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف في اليمن، في غارة جوية بعد الاعتقاد خطأ بأنهم قافلة لتنظيم القاعدة، حسب ما قال مسؤولو أمن محليون.

ولم يحدد المسؤولون هوية الطائرة التي شنت الهجوم الذي وقع في محافظة البيضاء بوسط البلاد لكن مصادر قبلية ووسائل إعلام محلية قالت إنها طائرة بدون طيار.

وقال مسؤول أمني "أخطأت غارة جوية هدفها وضربت سيارة في موكب زفاف، قتل عشرة أشخاص على الفور وتوفي خمسة آخرون متأثرين

بإصاباتهم بعد نقلهم الى المستشفى".

وأضاف المسؤولون أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم. وأقر مسؤول أميركي طلب ألا ينشر اسمه بأنباء وسائل الإعلام عن مقتل أشخاص في موكب زفاف في هجوم لمكافحة الإرهاب.

وقال دونما إسهاب "ليست لدينا معلومات تؤكد هذه الأنباء". وكثفت الولايات المتحدة الهجمات باستخدام طائرات دون طيار في إطار حملتها على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن أكثر أجنحة التنظيم نشاطا.

واليمن -المعقل الرئيسي للقاعدة في جزيرة العرب- واحد من بين بضع دول تقر فيها الولايات المتحدة باستخدام الطائرات دون طيار

لكنها لا تعلق على الهجمات.