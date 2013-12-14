مانديلا يعود إلى مسقط رأسه قبل ساعات من الوداع الأخير

وصل جثمان نلسون مانديلا إلى قريته كونو بمنطقة الكاب الشرقي في جنوب إفريقيا، السبت، قبل المراسم الرسمية لتشييع ودفن زعيم مكافحة الفصل العنصري، الأحد.

ونقل نعش أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا في عربة من مطار ماثاثا، الذي يقع على مسافة 700 كيلومتر جنوبي جوهانسبرغ وسط حراسة عسكرية، فيما اصطفت حشود على الجانبين في أجزاء من الطريق لوداعه.

وظل جثمان مانديلا مسجى لمدة 3 أيام في بريتوريا، وسط تزاحم من المواطنين لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وصباح الأحد، سيجري الجزء الأول من مراسم التشييع بحضور حوالي خمسة آلاف شخص، بينهم عدد من الشخصيات الأجنبية، مثل ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسيين السابقين ليونيل جوسبان وآلان جوبيه. وبعد هذه المراسم ينقل الجثمان إلى مقبرة العائلة الصغيرة التي تبعد مئات الأمتار.

وسيدفن مانديلا، الذي توفي في الخامس من ديسمبر، بالقرب من والديه وأبنائه الثلاثة المتوفين. وأكدت العائلة عدة مرات أنها تريد أن يدفن مانديلا من دون ضجيج، وأنها لن تسمح بالتقاط أي صور أو تسجيل فيديو. وستحيط بالدفن شعائر قبائل الكوزا، بما في ذلك ذبح ثور، ثم يلقي وجهاء من التيمبو كلمات أمام القبر.