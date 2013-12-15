إصابة قنصل اليابان بـ5 طعنات إثر محاولة اختطافه باليمن

أفاد مراسل "العربية" في صنعاء، حمود منصر، اليوم الأحد، بإصابة القنصل الياباني بعدة طعنات خلال محاولة اختطافه من قبل مجهولين، وسط العاصمة صنعاء، حيث انهالوا عليه محدثين 5 طعنات متفرقة بجسده، ونقل الدبلوماسي إلى أحد المستشفيات القريبة من المكان إثر إصابته بجروح مختلفة، ووصفت حالته بالمستقرة.

وليس هذا الحادث الأول من نوعه التي تشهده الأراضي اليمنية، ففي شهر أكتوبر الماضي، نجت السفيرة الألمانية في اليمن من محاولة خطف في حي حدة الدبلوماسي في صنعاء، فيما قتل حارسها الشخصي في العملية، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وذكر المصدر أن السفيرة الألمانية، كارولا مولر هولتكمبر، تعرضت لمحاولة خطف، بينما كانت تتسوق في أحد المتاجر في حي حدة" بجنوب صنعاء، والذي يضم عدداً من السفارات الأجنبية.

كما قتل خبير عسكري بيلاروسي، وأصيب آخر بجروح، الشهر الماضي، عندما أطلق مسلحان مجهولان النار عليهما في جنوب صنعاء.

وتغرق اليمن طوال الشهور المنصرمة في حالة من الفلتان الأمني، وصل مداه إلى معقل قيادة الجيش اليمني، حيث استهدفت وزارة الدفاع من قبل مسلحين مجهولين راح ضحية الهجوم الغاشم قتلى وجرحى من يمنيين وأجانب.