الأردن يقرر تأخير بدء الدوام الرسمي الاثنين بسبب الجليد

قررت الحكومة الأردنية، مساء الأحد، تأخير الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس، الاثنين، لمدة ثلاث ساعات بسبب الجليد الذي يغطي المملكة.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن "رئيس الوزراء عبدالله النسور قرر تأخير بداية الدوام الرسمي، الاثنين، إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً لجميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بما في ذلك الجامعات والمدارس العامة والخاصة، وذلك بسبب حالة التجمد المتوقعة".

من جانبه، فوّض وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات مديري التربية والتعليم في عموم محافظات المملكة "لاتخاذ القرار المناسب بشأن دوام الطلبة والمعلمين ليوم غدٍ الاثنين في المدراس، وذلك تبعاً للحالة الجوية السائدة ومراعاة النشرة الجوية".

وأعلنت العديد من الجامعات الأردنية وقف العمل غداً الاثنين بسبب الظروف الجوية السائدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان الأحد، إن كوادرها "أنقذت طيلة المنخفض الجوي 3048 شخصاً علقوا نتيجة انزلاق مركباتهم وجنوحها عن الطرق الرئيسة والفرعية ونقلهم الى أماكن ومناطق آمنة" في عموم محافظات المملكة.

ومن جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الأحد، تحويل مسار خمس من رحلاتها الجوية التي كانت قادمة الى مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب) بسبب "كثافة الضباب في منطقة المطار ومحدودية مدى الرؤية الأفقية التي لم تكن كافية لعمليات الهبوط".



وتسبب تساقط الثلوج الغزير والجليد الناتج عن انخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر ليل الجمعة السبت، في إغلاق معظم الطرق في الأردن، ما شلّ الحركة وتسبب في إلغاء وتأجيل رحلات جوية.

ويشهد الأردن منذ الخميس عاصفة ثلجية أدت الى إغلاق معظم طرق المملكة، وانخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر في بعض المناطق.

وكانت السلطات قررت تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية والبنوك والمدارس والجامعات الخميس والأحد بسبب سوء الأحوال الجوية والتساقط الكثيف للثلوج.