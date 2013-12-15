مسلحون يغتالون مقدمة برامج قرب منزلها شمال العراق

اغتال مسلحون مجهولون، الأحد، مقدمة برامج عراقية قرب منزلها في مدينة الموصل شمال العراق، حسبما أعلنت القناة التي كانت تعمل لصالحها، في حلقة جديدة من مسلسل استهداف الصحافيين في العراق مؤخراً.

وأعلنت قناة "الموصلية" في خبر عاجل مصرع "مقدمة البرامج نورس النعيمي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب منزلها في حي الجزائر" شرق مدينة الموصل (350 كيلومتراً شمال بغداد).

وأكد ضابط برتبة رائد في الشرطة العراقية حادث مقتل المذيعة، وهي من مواليد عام 1994.

ومنذ أكتوبر الماضي، قتل 4 صحافيين في العراق، إلى جانب نورس النعيمي، بينهم 3 في الموصل، وكان أحدهم يعمل في قناة "الموصلية" أيضاً.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن "العديد من الصحافيين العراقيين يتعرضون يومياً للتهديدات، ومحاولات القتل، والاعتداءات والمعاناة من أجل الحصول على تراخيص، والمنع من الدخول، ومصادرة أدوات عملهم".

وأوضحت أن الصحافيين في العراق، الذي يشهد أعمال عنف متواصلة منذ 2003، قتل فيها العديد من الصحافيين، "يعيشون في مناخ شديد التوتر، تتفاقم فيه الضغوط السياسية والطائفية".