جنوب السودان.. الجيش الشعبي يحبط محاولة انقلاب

قال مراسل العربية، نقلا عن مصادر أمنية إن قوات الجيش الشعبي في العاصمة جوبا تمكنت من إفشال محاولة انقلابية قام بها بعض أفراد الجيش.

المراسل قال إن العملية بدأت بمحاولة عناصر منشقين من الجيش الشعبي السيطرة على مستودع للأسلحة قبل أن تتطور إلى اشتباكات في محيط وزارة الدفاع.

مصادر أمنية قالت إن الجيش الشعبي تمكن من إعادة السيطرة على مقر الوزارة، فيما قال شهود عيان إن الأهالي فروا إلى المناطق المجاورة لتفادي المواجهات المسلحة في المدينة.

هذا ونفى نائب الرئيس السابق "رياك مشار" معلومات عن مسؤوليته عن عملية الانقلاب الفاشلة، فيما تقوم قوات الأمن بعملية تفتيش وبحث عن المتورطين في العملية الانقلابية.

وفي أول رد فعل منه، فرض رئيس جنوب السودان حظر التجول بدءاً من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين.

ودعت الأمم المتحدة في بيان لها كل الأطراف في جوبا إلى وقف العمليات العدائية فورا.

وتشير المعلومات الأولية أن عددا من القتلى سقطوا في صفوف الجيش الشعبي الذي انتشر بكثافة في شوارع العاصمة جوبا. التي شهدت حركة نزوح جماعية للأهالي في العاصمة جوبا جراء الاشتباكات، في تلك الدولة الإفريقية الوليدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد قيادة الحزب الحاكم في جنوب السودان أزمة حقيقية، وتصاعدت التوترات السياسية في البلاد منذ أن أقال سلفا كير رئيس جنوب السودان نائبه في يوليو الماضي.

وأمس الأحد أعلنت قيادات من حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، بقيادة النائب الأول لرئيس الحركة الدكتور رياك مشار، الانسحاب من اجتماع مجلس التحرير القومي، الهيئة الأعلى في الحزب. وعللت القيادات قرار الانسحاب بما سمته غياب روح الحوار في الجلسة الأولى، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

جاء لك في وقت دعت فيه مجموعة تسمي نفسها "التيار الديمقراطي التقدمي في الحركة الشعبية" رئيس جنوب السودان سلفا كير إلى اعتزال العمل السياسي وعدم الترشح في انتخابات عام 2015.