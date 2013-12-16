البرلمان اليمني يصوت على منع استخدام الطائرات بدون طيار

صوت البرلمان اليمني على قانون جديد يمنع استخدام الطائرات من دون طيار لشن هجمات في اليمن، وذلك بعد قصف قامت به طائرة من هذا النوع الخميس الماضي أوقع العديد من الضحايا المدنيين.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية أن نوابا في البرلمان صوتوا بالموافقة على منع ما تقوم به الطائرات من دون طيار في الأجواء اليمنية.

وأضافت الوكالة أن النواب شددوا على أهمية الحفاظ على المواطنين الأبرياء من أي اعتداء عليهم وكذلك الحفاظ على سيادة الأجواء اليمنية.

كما طالب أعضاء المجلس اللجنة العسكرية التي شكلها رئيس الجمهورية بالتحري والتحقيق في حادثة مستشفى مجمع وزارة الدفاع والتدقيق والتمعن في أداء مهامها والإسراع في إنجازها وإحاطة مجلس النواب بالنتائج التي ستخلص إليها.

وتأتي تلك التطورات، عقب مقتل 15 يمنيا في حفل زفاف، قتلوا بالخطأ بواسطة طائرات بدون طيار، اعتقد بأنهم من أنصار القاعدة.

وكثفت الولايات المتحدة الهجمات باستخدام طائرات بدون طيار في إطار حملتها على تنظيم القاعدة باليمن الذي تعتبره واشنطن أكثر أجنحة التنظيم نشاطا. واليمن واحد من بين بضعة دول تقر فيها الولايات المتحدة باستخدام الطائرات دون طيار رغم أنها لا تعلق على الهجمات.