السعودية تحذر من تهويد وتقسيم المسجد الأقصى

حذرت السعودية دول العالم من مخاطر تهويد المسجد الأقصى. وأكدت في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء في المملكة، اليوم الاثنين، أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من تلك المخاطر.

وأشار المجلس في بيان إلى أن مدينة القدس تتعرض إلى انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

وجدد المجلس تأكيد السعودية التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، "بصورة شاملة وعادلة وشفافة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، انطلاقاً من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً".

وكانت السعودية قالت في كلمة لها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن أمس: "إن مجلس الأمن لم يعد قادراً على التعامل مع تحديات اليوم كما ثبت من حالة شبه الشلل في تحرك مجلس الأمن قدماً نحو حل النزاعات في فلسطين وسوريا والحفاظ على الأمن والسلام العالمي".