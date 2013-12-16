12 قتيلاً في سلسلة تفجيرات انتحارية متفرقة بالعراق

قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 35 بجروح في سلسلة تفجيرات معظمها بسيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة من بغداد الاثنين، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

ووقعت أكبر الهجمات في منطقة النهضة وسط بغداد، حيث قتل 4 أشخاص، وأصيب 9 بجروح في انفجار سيارة مفخخة، فيما قتل 3 أشخاص، وأصيب 11 في انفجار سيارة أخرى قرب مجلس محافظة بغداد.

وانفجرت سيارة مفخخة في البياع، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة تسعة بجروح، وأخرى قرب وزارة الداخلية، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 18 آخرون.

كما قتل شخص في انفجار عبوة لاصقة في سيارته في منطقة المحمودية إلى الجنوب من مدينة بغداد.