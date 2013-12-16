22 قتيلاً في سقوط حافلة من جسر بالفلبين

قتل 22 شخصا على الأقل وجرح 20 آخرون الاثنين في مانيلا عندما سقطت حافلة من على جسر بطريق سريع فتحطمت على شاحنة صغيرة، حسب ما أعلنت الشرطة التي أعربت عن خشيتها من ارتفاع الحصيلة.

ومن بين الضحايا 20 شخصا كانوا على متن الحافلة واثنان آخران في الشاحنة، حسب ما أعلن خوسيه ابويوغ وهو مسؤول في مصلحة المرور.

وأكد أبويوغ أن الحصيلة "قدر ترتفع" لأن عددا من الجرحى في حالة خطرة، مضيفا أن سبب الحادث لم يعرف بعد، علما بأن الحافلة سقطت من ارتفاع ستة أمتار.

يذكر أنه في عام 2011 وقع حادث من نفس النوع وفي نفس المكان ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.