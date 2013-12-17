26 قتيلاً خلال محاولة الانقلاب في جوبا

أعلن وزير الدولة لشؤون الصحة في جنوب السودان ماكور كوريون الثلاثاء أن 26 قتيلا على الأقل سقطوا في الاشتباكات بين عناصر مختلفة من الجيش في العاصمة جوبا منذ الأحد أثناء محاولة الانقلاب. وقال كوريون لإذاعة محلية "سقط 26 قتيلا حتى الآن" وأصيب 140 بجروح.

ولا يزال الوضع متوترا في جوبا، حيث تجوب قوات الأمن كافة المناطق الرئيسية في المدينة وتنتشر بشكل خاص حول الوزارات ومحاور الطرقات المؤدية إلى الرئاسة، مع بقاء كل المتاجر مغلقة.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أعلن الاثنين إحباط محاولة انقلاب بعد معارك كثيفة في جوبا، متهما نائبه السابق ريك ماشار الذي أقيل في يوليو، بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد.