نيودلهي تثأر من أميركا لإهانتها دبلوماسية هندية

أزالت الشرطة الهندية حواجز أمنية خارج السفارة الأميركية في نيودلهي يوم الثلاثاء كرد فعل فيما يبدو على سوء معاملة دبلوماسية هندية تم تفتيشها تفتيشا ذاتيا بعد احتجازها في نيويورك الأسبوع الماضي.

وقد تفجر الخلاف الدبلوماسي بسبب احتجاز ديفياني خوبر أجادي نائبة القنصل العام في القنصلية الهندية في نيويورك في 12 من ديسمبر بتهم تتعلق بمخالفة تأشيرة الدخول والإدلاء ببيانات كاذبة.

وقال شاهد إن شرطة نيودلهي استخدمت يوم الثلاثاء شاحنات وجرافة لإزالة كتل خرسانية تمتد عبر الطريق أمام السفارة الأميركية وتفضي إلى بوابات المبنى.

وكانت هذه الحواجز المنخفضة تمنع المركبات من الاقتراب من مجمع السفارة بسرعة كبيرة وتهدف فيما يبدو إلى المساعدة في حماية السفارة من هجوم انتحاريين.

ورفضت الشرطة ومسؤولون الحكومة الهندية طلبات متكررة للتعقيب على سبب إزالة الحواجز الأمنية، ولكن شبكات تلفزيون هندية قالت نقلا عن مصادر لم تفصح عن هويتها أن إزالتها جزء من عدة إجراءات انتقامية تعتزم الهند القيام بها.

وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أبلغت الحكومة الهندية على مستوى "عال" أن واشنطن تتوقع من نيودلهي أن تحمي سفارتها وشددت على أنها لا تريد أن يضر الحادث الذي تعرضت له الدبلوماسية الهندية بالعلاقات الثنائية.