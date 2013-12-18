نائب سلفا كير السابق ينفي ضلوعه في محاولة الانقلاب

نفى ريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان سلفا كير أن يكون قام بأي محاولة انقلابية مثلما تتهمه السلطات في جوبا حيث تدور معارك عنيفة منذ مساء الأحد بين فصائل متناحرة من الجيش، وذلك في مقابلة نشرها موقع "سودان تريبيون" المستقل الأربعاء.

وفي أول تصريح يدلي به منذ بدء المعارك في جوبا مساء الأحد قال مشار متحدثا من مكان لم يحدد "لم يكن هناك انقلاب، واصفاً ما جرى في جوبا بـ"سوء تفاهم بين عناصر الحرس الرئاسي".

وأشار مشار إلى أن ما جرى لم يكن محاولة انقلاب، نافياً أن يكون له أي اتصال أو معرفة بمحاولة انقلابية".

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميرديت قد اتهم نائبه ريك مشار الذي أقيل في يوليو الفائت بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها نحو 500 شخص وفق تقرير أعلنته الأمم المتحدة.

ويشهد جنوب السودان توترات سياسية خطيرة منذ أن أقال الرئيس كير كل أعضاء الحكومة في يوليو، وخصوصاً نائبه ريك مشار خصمه السياسي.

