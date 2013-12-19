أميركا ترحل معتقلين سودانيين من غوانتانامو إلى بلدهما

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترحل سودانيين اثنين من معتقل غوانتانامو إلى بلدهما الأصلي السودان.

وجاء في بيان للبنتاغون أن "الولايات المتحدة نسقت مع الحكومة السودانية في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية المناسبة للتأكد من أن عملية الترحيل هذه ستتم طبقا لسياستها في مجال احترام الكرامة الإنسانية"، مضيفا أن 158 شخصا ما زالوا معتقلين في غوانتانامو.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن محمد نور عثمان (51 عاما) وابراهيم عثمان ابراهيم ادريس (52 عاما) كانا آخر معتقلين سودانيين في قاعدة غوانتانامو.

وقد أرسل هذان الرجلان الى غوانتانامو عام 2002 لاعتبارهما عضوين في تنظيم القاعدة، وكان ادريس الذي اعتبر من صقور التنظيم الإرهابي التابع لأسامة بن لادن، آخر السجناء الذين نقلوا الى هذا السجن العسكري في 11 يناير 2002، ووصل محمد الى غوانتانامو في مايو 2002.

وبعد أن أقر محمد بمشاركته في هجمات إرهابية في فبراير 2011 تم تعليق عقوبته بالسجن لمدة 14 عاما، وأطلق سراح ادريس بعد قرار من القضاء في أكتوبر.

وكان البنتاغون أعلن الاثنين عن ترحيل سعوديين اثنين من غوانتانامو.