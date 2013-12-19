القضاء العراقي يفرج عن مشعان الجبوري لعدم كفاية الأدلة

أطلقت السلطات القضائية في بغداد سراح مشعان الجبوري بعد 24 ساعة من اعتقاله لـ"عدم كفاية الأدلة" في التهم الموجهة إليه بقتل عدد من أبناء عشيرته خلال فترة النظام السابق.

وأضافت مصادر أن 18 عائلة فقدت عدداً من أبنائها في تلك الجريمة، ستقدم طعناً جماعياً بقرار إطلاق سراح الجبوري، وأنها تنتظر قرار التمييز، لتتأكد من عدم وجود ضغوط سياسية أدت إلى إطلاق سراح الجبوري.

مصدر في وزارة الداخلية العراقية قال في وقت سباق من يوم الخميس، إن قوة من استخبارات الوزارة اعتقلت مشعان الجبوري وفقاً لمذكرتي اعتقال، إحداهما بتهمة قتل أفراد من عشيرته إبان حكم النظام السابق، وأودعته مركز شرطة الصالحية بأمر قضائي، وذلك لدى خروجه من إحدى محاكم العاصمة بغداد.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد سعد معن، في تصريح صحافي، إن "القوات الأمنية كجهة تنفيذية اعتقلت النائب السابق مشعان الجبوري وفقاً لمذكرة صادرة عن القضاء العراقي خلال مراجعته إحدى المحاكم في بغداد"، من دون الإفصاح عن طبيعة التهمة الموجهة للجبوري.

وكان القضاء العراقي قد أصدر في عام 2008، أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق الجبوري تتعلق بالفساد الإداري إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة، وصدرت مذكرة اعتقال دولية من الإنتربول بحق النائب السابق مشعان الجبوري كونه متهماً بعدة قضايا من قبل الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية.