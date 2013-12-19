10 قتلى بتفجير انتحاري استهدف زواراً شيعة جنوب بغداد

قتل عشرة أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح، الخميس، عندما فجر انتحاري نفسه بين مجموعة من الزوار الشيعة في منطقة الدورة جنوب بغداد، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة العراقية لوكالة فرانس برس.

وأوضح عقيد في الشرطة ومصدر في وزارة الداخلية أن الانتحاري فجر نفسه قرب خيمة تقدم الطعام والماء للزوار الذين يسيرون نحو كربلاء لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين والتي تصادف يوم الاثنين المقبل.

ويتعرض الزوار الشيعة، الذين بدأوا السير على الأقدام منذ عدة أيام، متوجهين إلى كربلاء (110 كلم جنوب بغداد)، لهجمات متواصلة منذ أيام، خصوصاً في المناطق الواقعة إلى الجنوب من بغداد.

وقد قتل أمس الأربعاء خمسة أشخاص في هجوم انتحاري استهدف الزوار الشيعة قرب بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، وذلك بعد مقتل ثمانية آخرين الثلاثاء، ومقتل 24 في هجوم بسيارتين مفخختين قرب المحمودية، جنوب العاصمة، يوم الاثنين.