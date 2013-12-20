قبليون يفجرون مجدداً أنبوب تصدير النفط اليمني في مأرب

أفاد مراسل العربية في اليمن أن أنبوب تصدير النفط الخام اليمني تعرض لتفجير جديد مساء الخميس في منطقة العرقين بوادي عبيدة محافظة مأرب، مما تسبب في توقيف ضخ النفط الخام عبر الأنبوب الرابط بين حقول الإنتاج في مأرب وميناء التصدير المطل على البحر الأحمر.

مسؤول في وزارة النفط اليمنية أكد أن التفجير الجديد للأنبوب كبير جدا وقد وقع بعد مضي أقل من أربع وعشرين ساعة على إصلاح الأنبوب نتيجة تفجير سابق, وقال إن الضخ عبر الأنبوب قد توقف بشكل تام.

كما أكد مصدر قبلي في مأرب في اتصال هاتفي مع العربية، أن مسلحين قبليين من عشيرة آل عوشان في وادي عبيدة فجروا أنبوب النفط في منطقة الدماشقة بهدف الضغط على السلطات اليمنية للإفراج عن خمسة معتقلين من أبناء العشيرة قضت محكمة في صنعاء مؤخرا بحبس كل منهم عشر سنوات.

