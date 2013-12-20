14 قتيلاً في هجوم بالعراق استهدف سوقا للمواشي

قتل 14 شخصا في العراق الجمعة، بينهم 11 قضوا في انفجار عبوتين بسوق لبيع المواشي في قضاء طوزخرماتو، قبل أن يقتل ثلاثة أشخاص آخرين في تفجير استهدف مشيعي هؤلاء الضحايا خلال دفنهم في مقبرة.

وقال مصدر في شرطة القضاء (175 كلم شمال بغداد): "إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل متزامن وسط سوق لبيع المواشي في قضاء الطوز بحي الطين أدتا إلى مقتل ثمانية وإصابة 25 آخرين".

وفي وقت لاحق، انفجرت عبوة ناسفة وضعت داخل مقبرة ينكجة وسط قضاء الطوز، وذلك لدى مرور مشيعي الضحايا الذين سقطوا بانفجار العبوتين الناسفتين في سوق المواشي.

وقالت مصادر أمنية وطبية: "إن انفجار العبوة في المقبرة أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من حراس المقبرة، وإصابة شخصين آخرين بجروح.

ووقع الهجومان بعد ساعات على مقتل 43 شخصا في العراق الخميس، بينهم 38 قتلوا في ثلاث هجمات انتحارية استهدف زوارا شيعة وهم في طريقهم إلى كربلاء (110 كلم جنوب بغداد)، لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين، ثالث الأئمة لدى الشيعة الاثني عشرية.

وفي هجمات أخرى، قتل شخصان بانفجار عبوة في كركوك (240 كلم شمال بغداد)، فيما قتل شرطي بانفجار عبوة على دوريته في الموصل (350 كلم شمال بغداد).

ويشهد العراق منذ أبريل تصاعدا في أعمال العنف التي قتل فيها أكثر من 6600 شخص منذ بداية العام 2013، بينهم أكثر من 450 شخصا قتلوا في أعمال العنف اليومية منذ بداية شهر، ديسمبر الحالي.