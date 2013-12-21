الجيش السوداني يحرر 17 منطقة من قبضة المتمردين

قال الجيش السوداني إنه حرر 17 منطقة بولاية جنوب كردفان التي تشهد معارك ضارية هذه الأيام بين القوات الحكومية والمتمردين، مقراً في الوقت نفسه بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه دون الإشارة إلى عدد هؤلاء الضحايا.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد الصوارمي خالد سعد، في بيان له، مساء الجمعة، إن الجيش تمكن من تحرير مناطق أبو دموع، كجوربة، مناطق الواليات، شنقل، الكاركو، كيقا الخيل، كالنج، الحجير، هبايل، أم بركة، حجير سنينة الروكب، الضعينات، أمبير، حجير يس، والفرشة بولاية جنوب كردفان.

وقال العقيد الصوارمي إن القوات المسلحة تمكنت من تحرير منطقة أبو الحسن الحصينة، التي تمثل قيادة تعبوية وإدارية، ورئاسة العمليات بالنسبة لمتمردي الجبهة الثورية.

وأكد استيلاء القوات المسلحة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعتاد الحربي الذي يجري حصره، وأن الجيش السوداني احتسب عدداً من الشهداء والجرحى، ويواصل حالياً مطاردة المتمردين الذين قال إن بعضهم لاذ بالفرار.

وقال الصوارمي إن "المواطنين في كل هذه المناطق استقبلوا القوات المسلحة بالبشر والترحاب لتحريرهم من قبضة المتمردين، وما كانوا يسومونهم من نهب لممتلكاتهم وأموالهم".

وكان متمردو الجبهة الثورية قد قصفوا خلال يومين متتالين من الأسبوع الماضي "كادوقلي" عاصمة ولاية جنوب كردفان، مما أدى إلى مقتل امرأة وعدد من الجرحى، وقال المتمردون إنهم استهدفوا مواقع عسكرية بالمدينة وهددوا بالاستمرار في قصفها، مما دفع مجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية، لتشكيل غرفة طوارئ لمواجهة تداعيات القصف الصاروخي من جانب المتمردين.

وأعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق أن الجيش بدأ عمليات عسكرية للقضاء بصورة نهائية على المتمردين خلال الصيف القادم.