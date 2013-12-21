الولايات المتحدة ترسل موفداً خاصاً إلى جنوب السودان

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري توجه موفد بلاده الخاص إلى جنوب السودان للتشجيع على الحوار بين الفصائل المتخاصمة التي تتقاتل في هذا البلد.

وقال كيري وهو يعلن الجمعة قراره إرسال موفده الخاص الى السودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث (اعتبارا من الجمعة)، "حان الوقت كي يسيطر قادة جنوب السودان على الفصائل المسلحة التي تخضع لهم وأن يكفوا فورا عن الهجمات على المدنيين وأن يضعوا حدا لموجة العنف بين المجموعات الإثنية والسياسية المختلفة".

وأوضح أن هذا القرار اتخذ خصوصا بعد اتصال هاتفي الخميس مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير.

وأضاف "الليلة الماضية، اتصلت بالرئيس كير وطلبت منه كرئيس لكل السودانيين الجنوبيين أن يحمي مواطني جنوب السودان وأن يعمل على المصالحة".

وقال كيري أيضا "بحثنا القرارات الصعبة التي أدت الى هذا الظرف عندما شكل الناس صفوفا للاستفتاء الذي ولدت بموجبه جنوب السودان وهم يعلمون جيدا أن القرارات الأصعب لم تأت بعد. حان الوقت كي يتخذ قادته هذه القرارات عبر الحوار".