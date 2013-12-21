جنوب السودان ينفي وجود أي قوات أجنبية على أرضه

قال مراسل العربية في جنوب السودان، إن وزير الإعلام في جوبا نفى وجود أية قوات أميركية أو إفريقية في جنوب السودان، مؤكدا أنه لا علاقة لأي دولة بالصراع الذي تشهده البلاد.

هذه التصريحات تأتي في وقت قالت فيه مصادر مطلعة، إن قوات أوغندية دخلت جنوب السودان بطلب من جوبا لمساعدة القوات الحكومية في إحلال الأمن في البلاد.

وأضافت المصادر، أن القوات الأوغندية ساعدت في تأمين المطار بعد العنف الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

في غضون ذلك، قال دبلوماسيون إن الأمم المتحدة تخشى أن يكون 36 مدنيا قد قتلوا في هجوم على قاعدة لها بولاية جونقلي جنوب السودان، وليل الخميس الجمعة قتل 3 جنود يحملون الجنسية الهندية في استهداف ذات القاعدة.

كما ذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن أعمال العنف التي تشهدها البلاد، خلفت زهاء 500 قتيل، فضلا عن نزوح الآلاف من منازلهم عقب اندلاع القتال بجوبا.