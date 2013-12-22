كاتب سعودي: "القاعدة" تقتل القتيل وتمشي في جنازته

عرض تنظيم القاعدة دفع دية لذوي الضحايا الذين قاموا بقتلهم عمداً وبشكل مقصود، بحسب ما أوضحت كاميرات مستشفى الدفاع بصنعاء، والتي كانت مسرح الجريمة التي هزّت العالم ووجدت استنكاراً غير مسبوق في العالم الإسلامي، الذي أدان ما قامت به القاعدة من قتل للمرضى والأطباء والممرضين.

وحول اعتذار تنظيم القاعدة في اليمن قال الكاتب الصحافي السعودي محمد السحيمي في لقاء له عبر قناة "العربية": "إن القاعدة اتخذت السخرية سلاحاً جديداً لها كما كانت تفعل بعض الأنظمة سابقاً من التعذيب بغاز الضحك، وهذا حقيقة ما نراه من هؤلاء القاعديين الذين يقتلون القتيل ويمشون في جنازته".

وأضاف: "هذا يبين ويوضح لنا أن القاعدة أفلست وكشفت كل أوراقها، والأعظم هو أنهم سخروا من الله تعالى، وذلك من خلال نسبهم أعمالهم إلى الجهاد ونصرة المسلمين والدين.. القاعدة فقدت جماهيريتها ولم يعد أحد ينظر لهم".

وأوضح السحيمي أن طريقة القاعدة الجديدة لن تنطلي على هؤلاء البشر ولن تجد استلطافهم، من خلال ما يحاول القاعديون توضيحه وكأنهم هم الحمل الوديع".

وأفاد بأن "السبب هو أن ما قاموا به خلال 30 عاماً هو إرث لن ينساه الناس ولن يتغاضوا عن مقتل آلاف من الأبرياء، هذه الجماعة تبحث عن الجماهيرية والسخرية ولن يجدوا مَنْ يسمع لهم، فزمن السذاجة ولَّى وانتهى".