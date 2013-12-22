الموت يغيّب أمين الجامعة العربية الأسبق عصمت عبد المجيد

غيب الموت الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عصمت عبدالمجيد، عن عمر ناهز 90 عاماً.

وبرحيله يكون الموت غيب الدبلوماسي المحنك والسياسي المخضرم والأمين العام الخامس لجامعة الدول العربية.

ولد أحمد عصمت عبدالمجيد في الإسكندرية عام 1923، ودرس الراحل القانون وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1944، ثم أكمل دراسته في القانون وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس عام 1951.

رشحته كفاءته العلمية ليتولى في بدايات حياته منصب المستشار السياسي المسؤول عن تنفيذ الاتفاقية البريطانية المصرية بين عامي 1954 و1956، كما تدرج عبدالمجيد في المناصب السياسية والدبلوماسية حتى تولى عام 1970 منصب سفير مصر لدى فرنسا، ثم تولى عبدالمجيد منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بين عامي 1970 و1972، ثم منصب سفير ومندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة لأحد عشر عاماً بين 1972 و1983.

تنقل عبدالمجيد بين المناصب السياسية والدبلوماسية حتى شغل منصب وزير خارجية مصر بدءاً من عام 1984 وحتى العام 1991، ليتولى بعد ذلك منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية عام 1991 حتى العام 2001.