إسرائيل تطلق سراح صاحب أطول إضراب عن الطعام في سجونها

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح صاحب أطول إضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية الأسير الفلسطيني سامر العيساوي، فيما أعلن عن استنفار أمني إسرائيلي في مدينة القدس بعد إطلاق سراحه.

وخاض العيساوي (33 عاماً) إضراباً استمر 9 أشهر عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله بعد أشهر من الإفراج عنه ضمن صفقة لتبادل الأسرى عام 2011.

وأدانت إسرائيل العيساوي بإطلاق النار على حافلة إسرائيلية في 2002، لكنها أفرجت عنه في 2011 مع أكثر من ألف فلسطيني آخرين مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي كان محتجزاً لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وألقت إسرائيل القبض عليه من جديد في يوليو الماضي بعد أن قالت إنه انتهك شروط الإفراج عنه بانتقاله من القدس الشرقية إلى الضفة الغربية وأمرت باحتجازه في السجن حتى 2029، وهو موعد انتهاء الحكم الأصلي الصادر ضده.

وشهدت الضفة الغربية مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية تضامناً مع العيساوي الذي واجه خطر الموت أثناء إضرابه عن الطعام.

وأنهى العيساوي إضرابه عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق وافق بموجبه على قضاء ثمانية أشهر أخرى في السجن بعد إنهاء الاضراب بدلاً من 20 عاما كانت السلطات الإسرائيلية تريده أن يمضيها في السجن.

ووصف نادي الأسير الفلسطيني خروج العيساوي من السجن بأنه انتصار وكسر لقانون عسكري كان قد فرض على الأسرى المحررين يقضي باعتقالهم لأي مخالفة يقومون بها وإن كانت مخالفة سير.

واجه الموت

وأضاف النادي أن هذا الانتصار يأتي "بعد معركة طويلة خاضها الأسير العيساوي بأمعائه وواجه الموت وتنقل بين عدة سجون ومستشفيات مدنية للاحتلال".

وبدت والدة سامر تغمرها الفرحة وهي تقف أمام سجن شطة حيث كانت تنتظر الإفراج عن ولدها.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما يقارب من 5000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وينتظر الفلسطينيون أن تفرج إسرائيل في 29 من الشهر الجاري عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى الذين مضى على اعتقالهم ما يزيد على 20 عاماً بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الإسرائيلية برعاية أميركية.